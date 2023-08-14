Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:09, 14 августа 2023Силовые структуры

Бывший контрразведчик высказался о поиске агентов спецслужб Украины в России

Генерал ФСБ Михайлов назвал сложным поиск завербованных людей из «мертвой зоны»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российским правоохранительным органам сложнее всего выявлять простых граждан, которых вербуют спецслужбы Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, бывший контрразведчик Александр Михайлов. Он также объяснил, почему Киеву важно официально заявить о работе своей агентуры в России.

«Когда мы имеем дело с нелегальными подпольными организациями, готовящими террористические акты, это всегда сложность. Еще есть одна сложность, когда речь идет о людях, которые вообще находятся в мертвой зоне. То есть это люди, на которых даже подумать нельзя, что они готовы совершить террористический акт», — сказал он.

В последнее время мы активно наблюдаем, как они очень активно вербуют пенсионеров, то есть людей, которые ни сном, ни духом не могут попасть в поле зрения специальных служб

Александр Михайловгенерал-майор ФСБ в отставке

По словам Александра Михайлова, для Киева политически важно продемонстрировать, что украинские спецслужбы работают в России.

«На территории Российской Федерации, безусловно, находится агентура украинских специальных служб, которая периодически выколупывается из разных щелей, привлекается к уголовной ответственности. Это и агентура, которая добывает сведения, это и люди, которые готовят террористические атаки. Сегодня для них очень важно показать свои спецслужбы, которые способны на совершение преступления на территории России», — добавил он.

Материалы по теме:
«Вы — шпион!» Как лучший контрразведчик СССР разоблачил десятки американских шпионов и разрушил агентурную сеть ЦРУ?
«Вы — шпион!»Как лучший контрразведчик СССР разоблачил десятки американских шпионов и разрушил агентурную сеть ЦРУ?
30 июля 2023
«За обман русских мне ничего не будет» Телефонные мошенники атакуют россиян из Украины. Как работают их кол-центры?
«За обман русских мне ничего не будет»Телефонные мошенники атакуют россиян из Украины. Как работают их кол-центры?
11 августа 2023

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что на территории России действует сеть украинских спецслужб. Он считает, что агентура действует достаточно эффективно.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Курс евро превысил 110 рублей

    Дублирование указателей и остановок на английском языке в транспорте отменят

    Российский блогер напал на дочь в прямом эфире и попал под суд

    Кличко встретился с министром финансов Германии

    Бывший контрразведчик высказался о поиске агентов спецслужб Украины в России

    Полет российского пассажирского самолета был сорван из-за проблем с двигателем

    Шойгу осмотрел перспективные авиационные разработки на «Армии-2023»

    Мятежники в Нигере пообещали ликвидировать президента за измену

    Дачников научили защищать сад без химикатов

    Певица МакSим высказалась о своем алкоголизме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости