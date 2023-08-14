Бывший контрразведчик высказался о поиске агентов спецслужб Украины в России

Генерал ФСБ Михайлов назвал сложным поиск завербованных людей из «мертвой зоны»

Российским правоохранительным органам сложнее всего выявлять простых граждан, которых вербуют спецслужбы Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, бывший контрразведчик Александр Михайлов. Он также объяснил, почему Киеву важно официально заявить о работе своей агентуры в России.

«Когда мы имеем дело с нелегальными подпольными организациями, готовящими террористические акты, это всегда сложность. Еще есть одна сложность, когда речь идет о людях, которые вообще находятся в мертвой зоне. То есть это люди, на которых даже подумать нельзя, что они готовы совершить террористический акт», — сказал он.

В последнее время мы активно наблюдаем, как они очень активно вербуют пенсионеров, то есть людей, которые ни сном, ни духом не могут попасть в поле зрения специальных служб Александр Михайлов генерал-майор ФСБ в отставке

По словам Александра Михайлова, для Киева политически важно продемонстрировать, что украинские спецслужбы работают в России.

«На территории Российской Федерации, безусловно, находится агентура украинских специальных служб, которая периодически выколупывается из разных щелей, привлекается к уголовной ответственности. Это и агентура, которая добывает сведения, это и люди, которые готовят террористические атаки. Сегодня для них очень важно показать свои спецслужбы, которые способны на совершение преступления на территории России», — добавил он.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что на территории России действует сеть украинских спецслужб. Он считает, что агентура действует достаточно эффективно.