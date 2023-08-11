В офисе Зеленского признали наличие украинских спецслужб в России
Подоляк признал, что на территории России действует сеть украинских спецслужбСюжетДиверсии в России
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что на территории России действует сеть украинских спецслужб. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «24».
По словам Подоляка, Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) имеют «достаточно эффективную сеть в России».
Украинские спецслужбы, как утверждает советник главы ОП, могут пользоваться этой сетью. При этом, добавил Подоляк, в происходящих в России «инцидентах» замешаны «неустановленные беспилотники».
Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов признал, что на территории России работает и совершает диверсии батальон «Шаман».