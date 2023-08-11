В офисе Зеленского признали наличие украинских спецслужб в России

Подоляк признал, что на территории России действует сеть украинских спецслужб

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что на территории России действует сеть украинских спецслужб. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «24».

По словам Подоляка, Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) имеют «достаточно эффективную сеть в России».

Украинские спецслужбы, как утверждает советник главы ОП, могут пользоваться этой сетью. При этом, добавил Подоляк, в происходящих в России «инцидентах» замешаны «неустановленные беспилотники».

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов признал, что на территории России работает и совершает диверсии батальон «Шаман».