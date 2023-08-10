Разведка Украины признала работу батальона «Шаман» на территории России

ГУР Украины признало, что батальон «Шаман» совершает диверсии в России

Батальон «Шаман» совершает диверсии на территории России, признал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, передает ТАСС.

«То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость», — высказался он.

The Times сообщала, что бойцы батальона больше года совершают диверсии на российских инфраструктурных объектах. Кроме того, они нацелились на ликвидацию старших офицеров Вооруженных сил России. Этот факт Юсов также не стал отрицать.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки в специальном формате, чтобы обсудить контрнаступление Вооруженных сил Украины. В заседании, в частности, принял участие начальник ГУР Кирилл Буданов.

Ранее украинский президент заявил о подготовке новых ударов по территории России. Он пригрозил, что последствия действий украинской стороны станут серьезными и ощутимыми.