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08:55, 14 августа 2023Бывший СССР

Экс-глава Молдавии назвал высылку дипломатов России шагом против интереса народа

Экс-глава Молдавии Додон: высылка дипломатов РФ — шаг вопреки интересам народа

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Решение властей Молдавии сократить число работников посольства России, выслав 45 дипломатов и сотрудников, является мерой против интересов народа страны и принято с целью угодить Западу. Об этом заявил ТАСС бывший президент республики Игорь Додон.

Он напомнил, что еще недавно глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску говорил, что нельзя высылать российских дипломатов, поскольку ответные меры ударят по молдавским гражданам, работающим в России.

«Это могут быть ограничения по агропромышленному комплексу, который на 70 процентов ориентирован на рынки СНГ и, в частности, России. Несмотря на бравурные заявления властей о переориентировании сбыта на страны Европейского союза, у нас нет другого рынка для поставок плодовоовощной, винодельческой продукции, который смог бы потребить те объемы, что мы производим», — сказал Додон.

Ранее Попеску назвал решение Кишинева сократить численность сотрудников посольства России в республике ответом на «неуважительную политику» в адрес молдавских граждан. Как утверждает глава МИДЕИ, об этом говорит совокупный эффект различных ситуаций в политической, торговой и энергетической областях.

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