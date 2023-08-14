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17:45, 14 августа 2023Россия

В Крыму предложили перекрыть доступ кораблей в порты Украины

Глава крымского парламента предложил перекрыть доступ кораблей в порты Украины

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил перекрыть доступ кораблей в порты Украины. Так он в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с досмотром сухогруза под флагом Палау в Черном море.

13 августа Минобороны России сообщило, что экипаж патрулирующего Черное море российского корабля «Василий Быков» был вынужден открыть предупредительный огонь. Это было сделано с целью остановить сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил, для досмотра. Капитан судна требование проигнорировал.

«Упорно пытаются украинские власти и их западные хозяева выстроить новый "зерновой коридор" в Черном море — теперь без России... На мой взгляд, по этому коридору вообще никого нельзя пускать», — высказался Константинов.

По его словам, под прикрытием «зернового коридора» постоянно шли атаки на российское побережье и корабли.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк пообещал ответить на осмотр Россией сухогруза в Черном море.

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    Евгения Куликова
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