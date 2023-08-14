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20:16, 14 августа 2023Среда обитания

Назван способ сэкономить на ремонте

Дизайнер интерьера Осипов: чтобы сэкономить на ремонте, его нужно делать точечно

Фото: Karl Solano / Unsplash

Для того чтобы сэкономить на ремонте, необходимо делать его точечно. Такой способ россиянам назвал дизайнер интерьера Павел Осипов, его слова передает Life.ru.

«Чтобы сэкономить на ремонте, важно изначально понимать, какие объемы ремонта планируются. В нынешних реалиях я рекомендую делать его постепенно и точечно, преображая конкретные зоны помещения, чтобы через какое-то время реализовать весь проект и минимизировать тем самым финансовую нагрузку», — посоветовал эксперт.

Кроме того, Осипов предложил обращать внимание на предложения продавцов и производителей по конкретным материалам. Так, достаточно дорогой МДФ можно заменить на ДСП, а кухонную столешницу из камня — на акриловый камень. При этом конечный результат, несмотря на более низкую стоимость, не будет уступать дорогому по цене и качеству.

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Директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов отметил, что стратегию с использованием более дешевых, но в то же время качественных материалов можно применять и при строительстве дома. В качестве примера он привел отделку фасада дома площадью 150 «квадратов», на которой таким образом можно сэкономить 300–400 тысяч рублей.

«Раньше в фасадной отделке наших домов использовались только лиственничный планкен и зарубежные масла. Теперь, если заказчику нужно сократить бюджет, мы заменяем лиственничный планкен сосновым и сверху покрываем его укрывной краской на производстве. Она значительно дешевле масла, а покраска в цеху позволяет добиться хорошего качества исполнения работы», — поделился информацией Котлов.

В августе аналитики компании «Авито Недвижимость» сообщили, что на покупке квартиры в новостройке можно сэкономить, если выбрать вариант на первом или последнем этажах.

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    Полина Кислицына
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