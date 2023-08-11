Россиянам назвали способ сэкономить на покупке квартиры в новостройке

«Авито недвижимость»: можно сэкономить, если купить квартиру на первом этаже

На покупке квартиры в новостройке можно сэкономить, если выбрать вариант на первом или последнем этажах. О таком способе сообщили аналитики компании «Авито недвижимость», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты проанализировали стоимость квартир в 33 крупнейших городах страны. Так, в среднем квартира в новостройке стоит шесть миллионов рублей. При этом на первых этажах объекты обойдутся в 5,3 миллиона, на последнем — в 5,9 миллиона. Так, покупателям удастся сэкономить около 12 процентов.

Квартиры на первых этажах дешевле в 24 из 33 городов. В июле 2023 году наибольшую разницу заметили в Москве — 26 процентов. Ниже в списке расположились Красноярск и Уфа с показателями в 25 процентов и 23 процента соответственно. Что касается жилья на последних этаж, то наибольшую экономию зафиксировали в Москве (18 процентов) и Нижнем Новгороде (15 процентов).

Ранее руководитель агентства Maxima Максим Юсов заявил, что выгоднее всего приобрести недвижимость на вторичном рынке за наличные можно через две недели после повышения ключевой ставки Центральным банком.