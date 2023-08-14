Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:01, 14 августа 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль уличных театров

в Нижнем Новгороде 18 и 19 августа пройдет фестиваль уличных театров

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Нижнем Новгороде в День города в парке «Швейцария» состоится фестиваль уличных театров «Улица». Об этом сообщается в Telegram-канале парка «Швейцария».

Мероприятие пройдет 18 и 19 августа. Отмечается, что в этом году фестиваль приобретет статус международного, так как в нем впервые примет участие театр из Эквадора. Участниками «Улицы» также станут девять театров из семи городов России.

Мероприятие будет идти на всей территории парка: на центральной площади, на аллее детского парка, на поляне у детского центра и других площадках.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии с 19 августа по 16 сентября пройдет фестиваль «Притяжение», который, как ожидается, посетят 25 тысяч человек. В рамках мероприятия пройдет фестиваль воздушных шаров, концерт электронной музыки, гастрофестиваль, спортивные состязания.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян решили строже наказывать за съемку систем ПВО. Что грозит за публикацию таких снимков?

    Хирург предупредил о неожиданной опасности горячего чая

    Против Трампа подали новый иск

    Российское посольство потребовало у Польши информацию о задержании двух россиян

    Лукашенко освободил от должности замглавы Генштаба ВС Белоруссии

    Президент Киргизии запретил пропаганду нетрадиционных отношений

    Систему полива газона спутали с миной в центре Москвы

    Россиянам назвали способы обезопасить себя при покупке дачи

    Уничтожение батареи С-300 ВСУ российскими военными попало на видео

    Известная телеведущая рассказала о «проклятии» Маслякова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости