В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль уличных театров

в Нижнем Новгороде 18 и 19 августа пройдет фестиваль уличных театров

В Нижнем Новгороде в День города в парке «Швейцария» состоится фестиваль уличных театров «Улица». Об этом сообщается в Telegram-канале парка «Швейцария».

Мероприятие пройдет 18 и 19 августа. Отмечается, что в этом году фестиваль приобретет статус международного, так как в нем впервые примет участие театр из Эквадора. Участниками «Улицы» также станут девять театров из семи городов России.

Мероприятие будет идти на всей территории парка: на центральной площади, на аллее детского парка, на поляне у детского центра и других площадках.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии с 19 августа по 16 сентября пройдет фестиваль «Притяжение», который, как ожидается, посетят 25 тысяч человек. В рамках мероприятия пройдет фестиваль воздушных шаров, концерт электронной музыки, гастрофестиваль, спортивные состязания.

