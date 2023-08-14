Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:48, 14 августа 2023Ценности

Ида Галич снялась в прозрачном платье

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных черно-белых кадрах 33-летняя знаменитость предстала в прозрачном платье длины макси с рукавами до запястий, украшенном бусинами. Также инфлюэнсерша надела комплект нижнего белья, распустила волосы и сделала макияж в стиле smoky eyes. Образ она дополнила босоножками на высоких каблуках и серьгами-подвесками.

Партнером блогерши по съемкам выступил стилист и дизайнер Олег Горчанин. Мужчина позировал в брючном костюме, стоя за спиной Галич и держа ее под руки.

Ранее в августе российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова снялась с обнаженной грудью во время отдыха. На размещенных кадрах 35-летняя инфлюэнсерша позировала топлес на пляже на фоне скал, прикрыв голый бюст руками. При этом она надела бежевые трусы от бикини V-образной формы.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян решили строже наказывать за съемку систем ПВО. Что грозит за публикацию таких снимков?

    Илон Маск пригрозил заехать к Цукербергу домой и преподать ему урок

    Малахов раскрыл подробности съемок «Пусть говорят» с Наоми Кэмпбелл

    Ида Галич снялась в прозрачном платье

    Эксперт развеял популярный миф о червях в грибах

    Российский повар поцеловал школьницу и спровоцировал проверку силовиков

    На Украине сообщили о поездке Зеленского в подконтрольную Киеву часть ДНР

    Шольца обвинили в желании договориться с Россией по Украине

    Курс рубля резко вырос

    Концерн Rheinmetall прокомментировал сообщения о поставках БПЛА Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости