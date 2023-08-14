Ида Галич снялась в прозрачном платье

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных черно-белых кадрах 33-летняя знаменитость предстала в прозрачном платье длины макси с рукавами до запястий, украшенном бусинами. Также инфлюэнсерша надела комплект нижнего белья, распустила волосы и сделала макияж в стиле smoky eyes. Образ она дополнила босоножками на высоких каблуках и серьгами-подвесками.

Партнером блогерши по съемкам выступил стилист и дизайнер Олег Горчанин. Мужчина позировал в брючном костюме, стоя за спиной Галич и держа ее под руки.

Ранее в августе российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова снялась с обнаженной грудью во время отдыха. На размещенных кадрах 35-летняя инфлюэнсерша позировала топлес на пляже на фоне скал, прикрыв голый бюст руками. При этом она надела бежевые трусы от бикини V-образной формы.