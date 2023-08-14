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17:17, 14 августа 2023Ценности

Оксана Самойлова снялась топлес

Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова снялась с обнаженной грудью во время отдыха. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 35-летняя инфлюэнсерша позировала топлес на пляже на фоне скал, прикрыв голый бюст руками. При этом она надела бежевые трусы от бикини V-образной формы, украсила талию цепочкой и распустила волосы.

В подписи к фото знаменитость указала, что она с семьей решила вернуться из отпуска раньше срока. «Невероятно красивая природа островов и абсолютно не подходящее для нас все остальное. Первый отпуск в нашей жизни, когда мы поменяли билеты и летим домой на две недели раньше», — отметила блогерша.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к данной съемке. «Зачем фото без лифчика?», «Хорошо, что не без трусов», «Скоро и их не будет», «Уже не знает, что показать», «Для матери четырех детей фигура отличная», «В трусах или без, голая или одетая — девочки, признайте, что она хороша», «Идеальная», «Эталон красоты», — заявили юзеры.

Ранее в августе российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном образе. На размещенных кадрах 36-летняя звезда позировала рядом с автомобилем в облегающем черном комбинезоне с брюками клеш и вырезами в районе талии, ребер и груди.

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    Карина Черных
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