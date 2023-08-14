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11:23, 14 августа 2023Ценности

Самбурская снялась в откровенном комбинезоне и восхитила фанатов

Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 36-летняя звезда позировала рядом с автомобилем в облегающем черном комбинезоне с брюками клеш и вырезами в районе талии, ребер и груди. При этом она распустила уложенные волнами волосы медного оттенка, сделала макияж, подчеркнув глаза черными стрелками, и надела сапоги на высоких каблуках.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях. «Шикарная девушка», «Огненная фотосессия», «С каждым разом все красивее», «Богиня», — восхитились фанаты.

Ранее в августе российская актриса Екатерина Варнава показала фигуру в откровенном образе. 38-летняя бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman снялась на фоне моря в раздельном купальнике, состоящем из топа-бандо и трусов с низкой посадкой.

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    Карина Черных
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