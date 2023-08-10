Екатерина Варнава показала фигуру в купальнике на море

Российская актриса Екатерина Варнава показала фигуру в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman снялась на фоне моря в раздельном купальнике, состоящем из топа-бандо и трусов на низкой посадке. При этом она продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса в области живота. Кроме того, звезда распустила мокрые от воды волосы и примерила солнцезашитные очки.

Поклонники оценили внешний вид Варнавы в комментариях под постом, который набрал более 46 тысяч лайков. «Красотка», «Шик», «Бомбически хороша», «Самые красивые кости! И весь ансамбль супер», «Шикарная», «Великолепная», — восхитились они.

В апреле Екатерина Варнава показала фото топлес. Звезда позировала, повернувшись боком к камере и прикрыв обнаженный бюст руками.