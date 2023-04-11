Российская актриса Екатерина Варнава показала фото топлес

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman показала снимки, на которых предстала топлес. Звезда позировала, повернувшись боком к камере и прикрыв обнаженный бюст руками. В качестве автора съемки она указала фотографа Даниила Величко, макияж артистке сделала мастер Светлана Шайда.

Подписчики знаменитости оценили ее внешний вид в комментариях. «Икона», «Красивая до небес», «Бомбически прекрасная», «Невыносима хороша», «Невозможно красиво», «Невероятно сексуальное фото», — заявили юзеры.

В январе Екатерина Варнава сменила имидж и показала преображение подписчикам. Бывшая артистка Comedy Woman опубликовала ролик, в котором продемонстрировала свой визит к парикмахеру. На размещенных кадрах видно, как мастер салона красоты стрижет знаменитости челку. Кроме того, телезвезда обновила цвет волос.