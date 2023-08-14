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19:19, 14 августа 2023Россия

В московской квартире во время ремонта взорвался холодильник

В доме на Ходынском бульваре в Москве во время ремонта взорвался холодильник

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В жилом комплексе «Лайнер» на Ходынском бульваре на севере Москвы во время ремонта взорвался холодильник. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное ГУ МЧС России.

Сообщение в оперативное ведомство поступило 14 августа в 17:33. «Установлено, что на уровне 15 этажа нарушено остекление, в результате проведения ремонтных работ холодильника произошел хлопок фреона», — отметили в МЧС, добавив, что пожара не произошло.

Ранее сообщалось, что в квартире в ЖК «Лайнер» прогремел взрыв. Очевидцы услышали громкий звук, после которого с 16 этажа рухнула оконная рама.

Позднее стало известно, что один человек был ранен — это мастер по ремонту холодильников.

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    Антон Похиляк
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