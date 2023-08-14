Мастера по ремонту холодильников ранило при взрыве фреона в элитном ЖК в Москве

Mash: человек пострадал при взрыве в ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве

Один человек был ранен при взрыве фреона в элитном жилищном комплексе (ЖК) «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как пишет издание, пострадавший является мастером по ремонту холодильников. Сейчас мужчину осматривает скорая помощь. Его состояние не уточняется.

По информации авторов поста, от падения осколков на улицу никто не пострадал.