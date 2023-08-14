Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:19, 14 августа 2023Россия

Мастера по ремонту холодильников ранило при взрыве фреона в элитном ЖК в Москве

Mash: человек пострадал при взрыве в ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Один человек был ранен при взрыве фреона в элитном жилищном комплексе (ЖК) «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как пишет издание, пострадавший является мастером по ремонту холодильников. Сейчас мужчину осматривает скорая помощь. Его состояние не уточняется.

По информации авторов поста, от падения осколков на улицу никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Доллар упал ниже 100 рублей

    Адвокат Лады Дэнс рассказал об угрозах в адрес певицы

    На «Армии» покажут антидроновый комплекс «Рать»

    Женщина на семь лет просрочила визу и попала в тюрьму Азии

    47-летняя женщина назвала секретом красоты один продукт с неприятным запахом

    Мастера по ремонту холодильников ранило при взрыве фреона в элитном ЖК в Москве

    Предсказано будущее цен на квартиры в Москве

    Непомнящий вылетел с Кубка мира по шахматам

    Оценен возможный рост ключевой ставки по итогам экстренного заседания ЦБ

    Нарколог раскрыл эффективные способы избавиться от перегара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости