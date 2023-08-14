Последствия взрыва в элитном московском ЖК попали на видео

Очевидцы сняли на видео последствия взрыва в элитном московском ЖК «Лайнер»

Очевидцы сняли на видео последствия взрыва в элитном московском жилом комплексе (ЖК) «Лайнер». Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На видео попали обломки оконной рамы, выбитые взрывной волной и упавшие на пешеходную зону. Кроме того, видно, что упавшие обломки повредили припаркованные под окнами дома автомобили.

Известно, что при падении осколков никто не пострадал. По предварительной информации, причиной хлопка стала разгерметизация системы охлаждения холодильника, в которую был закачан газ фреон.

Ранее сообщалось, что мощный пожар вспыхнул в подмосковной высотке из-за забытой на подоконнике вещи.

