Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:58, 14 августа 2023Россия

Последствия взрыва в элитном московском ЖК попали на видео

Очевидцы сняли на видео последствия взрыва в элитном московском ЖК «Лайнер»

Очевидцы сняли на видео последствия взрыва в элитном московском жилом комплексе (ЖК) «Лайнер». Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На видео попали обломки оконной рамы, выбитые взрывной волной и упавшие на пешеходную зону. Кроме того, видно, что упавшие обломки повредили припаркованные под окнами дома автомобили.

Известно, что при падении осколков никто не пострадал. По предварительной информации, причиной хлопка стала разгерметизация системы охлаждения холодильника, в которую был закачан газ фреон.

Ранее сообщалось, что мощный пожар вспыхнул в подмосковной высотке из-за забытой на подоконнике вещи.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Доллар упал ниже 100 рублей

    Адвокат Лады Дэнс рассказал об угрозах в адрес певицы

    На «Армии» покажут антидроновый комплекс «Рать»

    Женщина на семь лет просрочила визу и попала в тюрьму в Азии

    47-летняя женщина назвала секретом красоты один продукт с неприятным запахом

    Мастера по ремонту холодильников ранило при взрыве фреона в элитном ЖК в Москве

    Предсказано будущее цен на квартиры в Москве

    Непомнящий вылетел с Кубка мира по шахматам

    Оценен возможный рост ключевой ставки по итогам экстренного заседания ЦБ

    Нарколог раскрыл эффективные способы избавиться от перегара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости