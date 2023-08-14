Под Калининградом начали строить речной причал близ орденского замка Тапиау

Близ орденского замка Тапиау в Гвардейске начали строить причал

Орденский замок Тапиау в Гвардейске решили включить в систему водного туризма Калининградской области, в настоящий момент специалисты занимаются строительством речного причала, чтобы увеличить количество мест для остановок судов малого класса, на которых в город прибывают гости. Об этом журналистам агентства «Интерфакс» рассказал консультант компании «Башни востока» Альберт Адылов.

«Наша компания является арендатором исторического объекта и сегодня занимается его восстановлением, включением в различные туристические маршруты, в том числе и водные», — объяснил собеседник агентства, добавив, что сейчас сотрудники компании заняты строительством причала для катеров, яхт и речных трамвайчиков.

По его словам, данное решение вызвано тем, что возле замка «имеется острый дефицит мест для остановок судов малого класса».

Отмечается, что замок Тапиау считается одним из старейших орденских замков Европы и является объектом культурного наследия федерального значения. Первые упоминания об этом замке, как крепости, датированы 1258 годом.

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