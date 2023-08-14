В Госдуме высказались о будущем рубля

Депутат Госдумы Кравченко предрек скорую стабилизацию курса валют

В Центральном банке (ЦБ) утверждают, что обладают всеми необходимыми инструментами для нормализации ситуации с ослаблением рубля, потому курс может стабилизироваться уже в ближайшее время. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Денис Кравченко.

«Курс рубля — это не отдельно существующий показатель, а отражение текущих экономических процессов внутри российской экономики. С одной стороны, слабый рубль создает благоприятные условия для российских компаний-экспортеров, с другой — это негативно влияет на потребителях зарубежных товаров», — сказал Кравченко.

По словам политика, последний показатель является наиболее чувствительным и требует оперативного вмешательства со стороны регулятора, поскольку влечет за собой активные темпы кредитования населения.

«Сегодня помощник президента Максим Орешкин уже озвучил, что ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время. Полагаю, что в ближайшее время мы увидим изменения в денежно-кредитной политике ЦБ и курс нормализуется. И, в первую очередь, это связано с необходимостью обеспечить снижение темпов кредитования населения», — заключил депутат.

14 августа на торгах евро превысил отметку в 111 рублей, стоимость доллара достигла 101 рубля. В Центральном банке объясняют это тем, что экспортная выручка снизилась, а импорт стал восстанавливаться. Регулятор допустил, что на ближайших заседаниях ключевую ставку могут поднять. Сейчас показатель составляет 8,5 процента.