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16:14, 14 августа 2023Экономика

В Госдуме высказались о будущем рубля

Депутат Госдумы Кравченко предрек скорую стабилизацию курса валют

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Центральном банке (ЦБ) утверждают, что обладают всеми необходимыми инструментами для нормализации ситуации с ослаблением рубля, потому курс может стабилизироваться уже в ближайшее время. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Денис Кравченко.

«Курс рубля — это не отдельно существующий показатель, а отражение текущих экономических процессов внутри российской экономики. С одной стороны, слабый рубль создает благоприятные условия для российских компаний-экспортеров, с другой — это негативно влияет на потребителях зарубежных товаров», — сказал Кравченко.

По словам политика, последний показатель является наиболее чувствительным и требует оперативного вмешательства со стороны регулятора, поскольку влечет за собой активные темпы кредитования населения.

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«Сегодня помощник президента Максим Орешкин уже озвучил, что ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время. Полагаю, что в ближайшее время мы увидим изменения в денежно-кредитной политике ЦБ и курс нормализуется. И, в первую очередь, это связано с необходимостью обеспечить снижение темпов кредитования населения», — заключил депутат.

14 августа на торгах евро превысил отметку в 111 рублей, стоимость доллара достигла 101 рубля. В Центральном банке объясняют это тем, что экспортная выручка снизилась, а импорт стал восстанавливаться. Регулятор допустил, что на ближайших заседаниях ключевую ставку могут поднять. Сейчас показатель составляет 8,5 процента.

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