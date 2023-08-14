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19:47, 14 августа 2023Силовые структуры

Систему полива газона спутали с миной в центре Москвы

В Москве найденный у офиса предмет, похожий на мину, оказался частью полива

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В центре Москвы обнаружен предмет, похожий на противопехотную мину «Лепесток». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Находка обнаружена у офиса компании «Аэрофлот» на Фрунзенской набережной. Предмет вкопан в землю. На его корпусе имеется надпись USA.

Позже выяснилось, что с миной спутали не представляющий опасности предмет. Прибывшие к месту экстренные службы установили, что находка оказалась форсункой для системы автоматического полива газона.

5 июля сообщалось, что в Москве в районе Лефортово нашли предмет, похожий на боеприпас. Предмет, напоминающий гранату с чекой, был найден на чердаке дома на Самокатной улице. Правоохранители провели проверку.

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    Любовь Ширижик
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