Определено новое направление для повышения либидо у мужчин

Cell: определен контролирующий либидо путь в мозге мужчин

Ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета в Калифорнии (США) определили новое направление для повышения либидо у мужчин, у которых наблюдаются проблемы с сексуальным влечением. Исследование, описанное в журнале Cell, описывает область мозга, контролирующую либидо.

В ходе эксперимента авторы рассмотрели взрослых самцов мышей, которых отняли от груди примерно в трехнедельном возрасте. Таким образом, мозговая активность и поведение подопытных не были сформированы под воздействием социального окружения. Затем нейроны и синапсы определенной области гипоталамуса (POA) животных нанесли на специальную карту. Оказалось, что все три аспекта сексуального поведения — акт спаривания, физический контакт, либидо и удовольствие поступают из миндалины (область BNST), влияя затем на POA.

Механизм этого явления заключается в наборе нервных клеток BNST, которые выделяют медленно действующий сигнальный пептид, называемый веществом P. Эта молекула повышает чувствительность нейронов POA, поэтому они становятся все более активными. В частности, прямое введение пептида в POA существенно усилило сексуальное поведение, включая даже спаривание с неодушевленными объектами. Кроме того, стимуляция POA сократила период восстановления у мышей после эякуляции. Обычно у грызунов нормальный срок восстановления равен примерно пяти дням. Однако при введении вещества P этот период уменьшался до нескольких секунд. В то же время блокирование POA полностью устранило желание спаривания у самцов.

Открытие может лечь в основу разработки препаратов для подавления или стимуляции сексуального желания у мужчин с соответствующими проблемами. При этом лекарство, вызывающее повышение либидо, будет действовать иначе, чем препараты для лечения эректильной дисфункции, такие как «Виагра». Вместо того чтобы стимулировать кровоток в мелких кровеносных сосудах, лекарства, воздействующие на человеческий аналог POA, будут напрямую влиять на область мозга, связанную с либидо.

В будущем специалисты планируют определить, какие именно участки вызывают похожие эффекты у людей, а также эквивалентные пути у женщин.