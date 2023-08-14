Министр финансов Германии призвал не допустить поражения Украины

Министр финансов Германии Линднер: Украина не должна проиграть на поле боя

Украина не должна проиграть в военном конфликте с Россией, так как от этого зависит будущее Европы. Такое заявление сделал министр финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев, пишет Financial Times.

Он заявил, что Украина не может проиграть в военном конфликте, так как «речь идет о будущем европейского порядка мира и свободы». Линднер напомнил, что Германия уже оказала Украине помощи на сумму более 12 миллиардов евро.

Также издание пишет, что Линднер заверил украинское правительство в том, что Берлин будет неуклонно поддерживать его в военном конфликте.

Утром 14 августа стало известно, что Линднер с не объявленным визитом посетил Киев. Там он встретился с мэром украинской столицы Виталием Кличко.