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14:34, 14 августа 2023Силовые структуры

Украинского командира приговорили к 15 годам колонии за обстрел жилых домов

В ЛНР Верховный суд приговорил командира ВСУ к 15 годам колонии за обстрел домов
СюжетНаселение России:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) Верховный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима командира танковой роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего лейтенанта Владимира Казюка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главной военной прокуратуре (ГВП) России.

Казюка признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва.

Как установил суд, с 1 по 5 июня 2022 года Казюк вместе с подчиненными ему военнослужащими обстреливали жилые дома и общественные места на нескольких улицах поселка Врубовка в ЛНР. В результате было разрушено два дома. Жители поселка не пострадали, поскольку укрывались в подвалах.

Ранее в ЛНР к 15 годам колонии приговорили военнослужащего Нацгвардии Украины Евгения Соколова за брошенную во двор жилого дома гранату.

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    Варвара Митина
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