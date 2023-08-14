В Британии заявили о «потерявшихся» на Украине танках Challenger

Daily Express: поставленные Киеву британские Challenger не появились на поле боя

Британские танки Challenger 2, поставленные Лондоном Киеву, так и не появились на поле боя на Украине. Об этом заявил британский подполковник Стюард Кроуфорд в своей статье для Daily Express.

По его словам, боевые машины фактически потерялись на Украине.

«Пока нет никаких следов танков Challenger 2. Военный корреспондент Джонатан Бил, находящийся сейчас на Украине, недавно написал в Twitter, что он спросил двух руководящих военными действиями генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ) о местонахождении танков. Ему ответили, что у ВСУ их нет», — рассказал военный.

Кроуфорд предположил, что, по всей видимости, украинские военные не вводят Challenger в бой, и танки находятся «где-то в другом месте». При этом он отметил, что, скорее всего, боевые машины не смогли бы долго продержаться, даже если бы были направлены на передовую. По мнению подполковника, Challenger уязвимы для беспилотников и мин, как и танки Leopard 2 немецкого производства.

В начале июля сообщалось, что украинские войска столкнулись с трудностями в использовании Challenger 2 из-за условий Великобритании. Так, Лондон, в частности, требовал от Киева гарантий, что ВСУ не будут использовать поставленную технику в рискованных операциях, чтобы она не была уничтожена или захвачена российскими военными.