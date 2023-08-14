Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:02, 14 августа 2023Мир

В Британии заявили о «потерявшихся» на Украине танках Challenger

Daily Express: поставленные Киеву британские Challenger не появились на поле боя

Фото: Toby Melville / Reuters

Британские танки Challenger 2, поставленные Лондоном Киеву, так и не появились на поле боя на Украине. Об этом заявил британский подполковник Стюард Кроуфорд в своей статье для Daily Express.

По его словам, боевые машины фактически потерялись на Украине.

«Пока нет никаких следов танков Challenger 2. Военный корреспондент Джонатан Бил, находящийся сейчас на Украине, недавно написал в Twitter, что он спросил двух руководящих военными действиями генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ) о местонахождении танков. Ему ответили, что у ВСУ их нет», — рассказал военный.

Кроуфорд предположил, что, по всей видимости, украинские военные не вводят Challenger в бой, и танки находятся «где-то в другом месте». При этом он отметил, что, скорее всего, боевые машины не смогли бы долго продержаться, даже если бы были направлены на передовую. По мнению подполковника, Challenger уязвимы для беспилотников и мин, как и танки Leopard 2 немецкого производства.

В начале июля сообщалось, что украинские войска столкнулись с трудностями в использовании Challenger 2 из-за условий Великобритании. Так, Лондон, в частности, требовал от Киева гарантий, что ВСУ не будут использовать поставленную технику в рискованных операциях, чтобы она не была уничтожена или захвачена российскими военными.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны сообщили о перехвате самолета ВВС Норвегии возле границы России

    В Британии высказались о силе российских «охотников за танками»

    Перечислены удешевляющие внешний вид привычки

    Бывшая жена известного игрока в покер покусала полицейского в Подмосковье

    Боевик «Азова» получил 25 лет колонии за расстрел военнослужащего ДНР

    Стало известно об участии американских военных в неонацистском движении

    В Белоруссии ликвидировали одну из старейших оппозиционных партий

    Россиянин с эпилепсией пережил приступ в горах во время похода и попал на видео

    Раскрыт правильный способ использования маски для волос

    IIHF дисквалифицировала хоккеиста Федотова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости