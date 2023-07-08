Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:15, 8 июля 2023Наука и техника

Украина столкнулась с трудностями в использовании танков Challenger 2

InfoBRICS: ВСУ столкнулись с трудностями с танками Challenger 2 из-за требований Лондона

Фото: Ben Birchall / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с трудностями в использовании танков Challenger 2 из-за требований Лондона по их эксплуатации и обслуживанию. Об этом сообщил военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

По его словам, британское командование сейчас добивается от Киева гарантий, что никакие поставленные Великобританией Challenger 2 не будут использовать в рискованных операциях, чтобы они не были уничтожены или захвачены российскими военными.

«Великобритания теперь выражает разочарование тем, как используются ее танки, жалуясь на то, что гарантии, данные силами киевского режима, недостаточны», — заявил он.

Боснич отметил, что эти танки стали самой прихотливой боевой единицей ВСУ, поскольку Лондон требует особые условия для их обслуживания и транспортировки.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предсказал уничтожение танков Challenger 2 на Украине. Он считает, что российские войска сожгут танки, которые Великобритания передала ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возвращение жителей Шебекино в город приостановили после обстрела из «Града»

    Психолог назвала маркеры токсичной дружбы

    Финляндия удивилась решению России закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге

    Пробку на Крымский мост со стороны Кубани ликвидировали

    В бундестаге раскритиковали поставку Украине кассетных боеприпасов

    70 населенных пунктов Подмосковья остались без электроэнергии из-за непогоды

    Стало известно о пострадавшем при обстреле Шебекино со стороны Украины

    В Кремле высказались о возможности встречи Путина и Эрдогана

    Украина столкнулась с трудностями в использовании танков Challenger 2

    Москвичам назвали дату возвращения холодов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости