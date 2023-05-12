Экс-разведчик Риттер: российские войска уничтожат танки Challenger 2 на Украине

Российские войска сожгут танки Challenger 2, которые Вооруженным силам Украины (ВСУ) передала Великобритания. Уничтожение техники предсказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Хорошая новость заключается в том, что у них всего 14 танков Challenger 2, у которых низкая живучесть. Как только они вступят в бой, их уничтожат», — отметил экс-разведчик. Он подчеркнул, что российские войска готовы противостоять и уничтожат любую технику, которую Запад передал Киеву.

Риттер добавил, что использование ВСУ снарядов с обедненным ураном только навредит Украине еще больше, поскольку «загрязнение территорий будет сопоставимо катастрофе в Чернобыле».

Ранее он обвинил Запад в содействии «уничтожению солдат украинской армии», отправляя Киеву незнакомую для них военную технику. По его мнению, любой немецкий танк Leopard станет для украинского экипажа «гробом на колесах».