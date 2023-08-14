Лукашенко освободил от должности замглавы Генштаба ВС Белоруссии Будика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил генерал-майора Владислава Будика от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя главы Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Уточняется, что Будик был уволен в запас в связи с возрастом.

Ранее сообщалось, что войска Западного оперативного командования ВС Белоруссии начали на границе с Польшей командно-штабные учения в условиях, максимально приближенных к боевым.