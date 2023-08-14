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19:49, 14 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко освободил от должности замглавы Генштаба ВС Белоруссии

Лукашенко освободил от должности замглавы Генштаба ВС Белоруссии Будика

Фото: Alexander Demyanchuk / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил генерал-майора Владислава Будика от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя главы Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Уточняется, что Будик был уволен в запас в связи с возрастом.

Ранее сообщалось, что войска Западного оперативного командования ВС Белоруссии начали на границе с Польшей командно-штабные учения в условиях, максимально приближенных к боевым.

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    Георгий Нестеров
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