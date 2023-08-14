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13:29, 14 августа 2023Экономика

Закупки «Москвичей» выросли в 27 раз

Число тендерных закупок «Москвичей» выросло в 2023 году в 27 раз

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В сравнении с единственной тендерной закупкой автомобиля «Москвич» за 1,9 миллиона рублей, проведенной в 2022 году, в текущем году их число выросло в 27 раз с общей стоимостью в 51,9 миллиона рублей. Об этом рассказал «Известиям» гендиректор поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» Максим Кузнецов.

Тендером называют способ закупок, при котором заказчик объявляет о намерении получить товар, а потенциальные исполнители предлагают свои варианты решения задачи или просто торгуются, предлагая наиболее выгодную для покупателя цену. В процедуре, помимо заказчика и участников торгов, обычно участвует их оператор — электронная система, которая помогает публиковать заказы в открытом доступе и регламентирует порядок проведения торгов.

По словам специалиста, если судить о перспективах увеличения продаж автомобилей «Москвич» на российском рынке на основании государственных и коммерческих тендерных закупок, рост спроса на бренд очевиден.

Ранее стало известно о рекордных продажах «Москвича» в июле 2023 года. За месяц компании удалось реализовать 2132 автомобиля. Всего, по данным на 2 августа, россияне с конца 2022 года купили более шести тысяч бензиновых и электрических «Москвичей».

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    Дмитрий Воронин
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