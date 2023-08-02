«Москвич» заявил о рекордных продажах

«Москвич»: в июле 2023 года продали рекордное количество автомобилей бренда

В июле 2023 года в России продали 2132 «Москвича». О рекордных показателях заявили в пресс-службе бренда, ее заявление приводит Autonews.

За месяц объем реализации машин столичного производителя вырос на 40 процентов. При этом большую часть (1700 штук) автомобилей уже поставили на учет. По данным предприятия, с момента начала продаж россияне уже купили более шести тысяч бензиновых и электрических «Москвичей».

На сегодняшний день московский производитель выпускает два кроссовера: бензиновый «Москвич 3» и электрический «Москвич 3е». При этом за последние месяцы завод дважды поднимал на них цены. В начале июня стоимость бензинового автомобиля увеличили на 22 тысячи рублей, а электрического — на 58 тысяч. В конце июля цены подняли еще на 11 процентов.

Сейчас бензиновый кроссовер можно приобрести по цене от 2,2 миллиона рублей, а его электрическую версию — за 3,95 миллиона. По словам автоэксперта Петра Шкуматова, причиной подорожания машин стало значительное снижение стоимости российского рубля. Собираемые в столице авто поставляются из Китая и оплачиваются валютой. Из-за негативной курсовой динамики и произошел пересмотр цен, добавил эксперт.