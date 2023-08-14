Малахов раскрыл подробности съемок «Пусть говорят» с Наоми Кэмпбелл

Малахов раскрыл, что Наоми Кэмпбелл опоздала на съемки «Пусть говорят» на 2 часа

Российский телеведущий Андрей Малахов рассказал о съемках выпуска ток-шоу «Пусть говорят» с культовой западной супермоделью Наоми Кэмпбелл, который вышел в 2010 году. Подробностями он поделился в своем Telegram-канале.

По словам Малахова, модель опоздала на съемку на два часа. Телеведущий раскрыл, что из-за этого певцу Филиппу Киркорову, который должен был, выступая на концерте в Екатеринбурге, исполнить для Кэмпбелл по видеосвязи композицию «Дива», пришлось несколько раз выходить на бис.

На эпизод ток-шоу с участием супермодели ранее обратил внимание ряд Telegram-каналов.

Выпуск «Пусть говорят» с Наоми Кэмпбелл вышел в ноябре 2010 года. В съемке также поучаствовала мать модели Валери Моррис.

Ранее Малахов прокомментировал предположения о том, что он снимался в старой рекламе стирального порошка Tide, выходившей в начале 2000-х годов. Телеведущий назвал эти утверждения теорией заговора.