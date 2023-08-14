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19:54, 14 августа 2023Мир

Российское посольство потребовало у Польши информацию о задержании двух россиян

Посол Сергей Андреев: посольство России направило ноту в МИД Польши

Фото: DarSzach / Shutterstock / Fotodom

Посольство России потребовало у МИД Польши предоставить информацию о задержании двух россиян, которые, по версии польских спецслужб, якобы расклеивали в Варшаве и Кракове листовки с информацией о ЧВК. Об этом сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев, его цитирует ТАСС.

«Мы послали в МИД Польши ноту с требованием в соответствии с консульской конвенцией сообщить нам, кто задержан, с запросом информации по поводу якобы задержания российских граждан», — заявил дипломат.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил об аресте двух россиян, которые обвиняются в шпионаже. «Оба услышали обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа, и были арестованы», — сказал он.

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    Глеб Бажуткин
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