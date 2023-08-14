В Польше заявили об аресте двух россиян по обвинению в шпионаже

Глава МВД Польши Каминьский заявил об аресте двух россиян, обвиняемых в шпионаже

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил в соцсети Х (ранее Twitter) об аресте двух россиян, которые обвиняются в шпионаже.

Отмечается, что россиян задержали за «распространение пропагандистских материалов» частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Кракове и Варшаве. «Оба услышали обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа, и были арестованы», — сообщил Каминьский.

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявил о попытках ЧВК «Вагнер» пересечь границу страны со стороны Белоруссии. Он также отметил, что Варшава ожидает новых нападений на границу.