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10:08, 14 августа 2023Мир

В Польше заявили об аресте двух россиян по обвинению в шпионаже

Глава МВД Польши Каминьский заявил об аресте двух россиян, обвиняемых в шпионаже

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил в соцсети Х (ранее Twitter) об аресте двух россиян, которые обвиняются в шпионаже.

Отмечается, что россиян задержали за «распространение пропагандистских материалов» частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Кракове и Варшаве. «Оба услышали обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа, и были арестованы», — сообщил Каминьский.

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявил о попытках ЧВК «Вагнер» пересечь границу страны со стороны Белоруссии. Он также отметил, что Варшава ожидает новых нападений на границу.

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    Варвара Кошечкина
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