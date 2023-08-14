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19:01, 14 августа 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 13 лет за домогательства к маленькой девочке

В Петрозаводске осудили на 13 лет 41-летнего мужчину, домогавшегося девочки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Петрозаводске суд приговорил к 13 годам лишения свободы 41-летнего мужчину, который домогался несовершеннолетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Карелия.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с 2018-го по 2021 год фигурант приставал в квартире к несовершеннолетней девочке.

Ранее стало известно, что в подмосковном Раменском задержали 37-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, который через окно забрался в дом к 40-летней россиянке и попытался ее изнасиловать.

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    Екатерина Власова
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