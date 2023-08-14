Популярного блогера оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии

Блогера Петрова оштрафовали за гей-пропаганду и дискредитацию армии России

Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 и 50 тысяч рублей популярного блогера-трансгендера Андрея Петрова (также известен как Милана Петрова) за гей-пропаганду и дискредитацию Российской армии. Об этом сообщает Mash в Telegram.

«По версии следствия, 26 мая этого года на его Тelegram-канале нашли посты про смену пола и прикладные практики однополой любви. Он также дискредитировал ВС РФ», — сообщает Mash. Отмечается, что блогер должен выплатить штраф в 200 тысяч за пропаганду ЛГБТ в течение 60 дней.

Также издание сообщает, что блогер не явился на судебное заседание. Ранее говорилось о том, что Петрова задержали в аэропорту Домодедово, но информация не подтвердилась.

С жалобой на соцсети Петрова в Генпрокуратуру обращалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В июне 2021 года стало известно о покушении на Петрова жителей Нового Уренгоя. Причиной стало то, что блогер назвал город «жопой мира», и по прибытии столкнулся с агрессивной реакцией местных жителей, встретивших Петрова у трапа самолета.