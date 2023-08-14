Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:58, 14 августа 2023Интернет и СМИ

Популярного блогера оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии

Блогера Петрова оштрафовали за гей-пропаганду и дискредитацию армии России
Милана Петрова

Милана Петрова. Кадр: krissqw0 / YouTube

Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 и 50 тысяч рублей популярного блогера-трансгендера Андрея Петрова (также известен как Милана Петрова) за гей-пропаганду и дискредитацию Российской армии. Об этом сообщает Mash в Telegram.

«По версии следствия, 26 мая этого года на его Тelegram-канале нашли посты про смену пола и прикладные практики однополой любви. Он также дискредитировал ВС РФ», — сообщает Mash. Отмечается, что блогер должен выплатить штраф в 200 тысяч за пропаганду ЛГБТ в течение 60 дней.

Также издание сообщает, что блогер не явился на судебное заседание. Ранее говорилось о том, что Петрова задержали в аэропорту Домодедово, но информация не подтвердилась.

С жалобой на соцсети Петрова в Генпрокуратуру обращалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В июне 2021 года стало известно о покушении на Петрова жителей Нового Уренгоя. Причиной стало то, что блогер назвал город «жопой мира», и по прибытии столкнулся с агрессивной реакцией местных жителей, встретивших Петрова у трапа самолета.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Доллар дороже 100 рублей. Чего дальше ждать от курсов валют?

    В Армении утонул временный поверенный в делах Украины

    ЦБ допустил повышение ключевой ставки из-за курса рубля

    Путин наградил орденом Андрея Первозванного председателя Верховного суда

    Ребенок-инвалид выпал из окна пятого этажа в Подмосковье

    Путин призвал дать регионам право вводить курортный сбор

    Apple добавит USB-C в старые модели iPhone

    В России заметили подготовку США к компромиссу по Крыму

    Популярного блогера оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии

    Чешский хоккеист получил российский паспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости