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12:31, 14 августа 2023Силовые структуры

В российской клинике стоматолог избил коллегу из-за спора

В Петербурге стоматолог избил коллегу из-за пьяного спора

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

В Санкт-Петербурге стоматолог избил коллегу из-за пьяного спора. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, российские врачи решили отметить окончание рабочего дня в клинике на улице Народного Ополчения. Они выпивали, но в какой-то момент между мужчинами произошел спор. Тогда фигурант стал избивать оппонента. Очевидцы произошедшего вызвали скорую.

Отмечается, что избитого доктора госпитализировали. У него диагностировали сотрясение мозга и переломы. Нападавший задержан, решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее у московского стрип-клуба избили саунд-продюсера Тимы Белорусских.

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    Екатерина Власова
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