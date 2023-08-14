В российской клинике стоматолог избил коллегу из-за спора

В Петербурге стоматолог избил коллегу из-за пьяного спора

В Санкт-Петербурге стоматолог избил коллегу из-за пьяного спора. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, российские врачи решили отметить окончание рабочего дня в клинике на улице Народного Ополчения. Они выпивали, но в какой-то момент между мужчинами произошел спор. Тогда фигурант стал избивать оппонента. Очевидцы произошедшего вызвали скорую.

Отмечается, что избитого доктора госпитализировали. У него диагностировали сотрясение мозга и переломы. Нападавший задержан, решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее у московского стрип-клуба избили саунд-продюсера Тимы Белорусских.

