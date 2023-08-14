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08:30, 14 августа 2023Ценности

Перечислены эффективные способы погладить одежду без утюга

Фото: Parker Burchfield / Unsplash

Эксперты прачечной Bakers Center Laundry перечислили эффективные способы погладить одежду без утюга. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Express.

В первую очередь специалисты посоветовали прибегнуть к выпрямителю для волос. Они отметили, что его стоит использовать лишь на небольших участках одежды, например, между пуговицами или на воротнике. Что касается более деликатных тканей, таких как шелк, то на устройстве следует включить максимально низкий температурный режим.

Чтобы избавиться от складок на вещах, также поможет спрей, который можно сделать самостоятельно. «Попробуйте смешать немного уксуса с водой. С помощью пульверизатора распылите средство на всю одежду и дайте ей высохнуть на воздухе», — рассказали они.

Кроме того, собеседники издания предложили во время принятия душа повесить одежду на дверь ванной комнаты. «Примерно через пятнадцать минут пар разгладит складки на вещах и вы будете готовы к новому дню», — заключили эксперты.

Ранее сотрудники компаний по производству бытовой техники Bosch и средств для очищения вещей Ariel назвали главные правила при стирке одежды. Так, они отметили важность правильного заполнения стиральной машины. По его словам, в барабане должно оставаться свободное место.

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    Мария Винар
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