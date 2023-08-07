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15:17, 7 августа 2023Ценности

Перечислены главные правила стирки одежды

Сотрудники компаний Bosch и Ariel: важно не перегружать стиральную машину

Фото: PlanetCare / Unsplash

Сотрудники компаний по производству бытовой техники Bosch и средств для очищения вещей Ariel перечислили главные правила при стирке одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь представитель Bosch Алекс Лукас отметил важность правильного заполнения стиральной машины. По его словам, в барабане должно оставаться свободное место.

Перегрузка стиральной машины приводит к тому, что белье складывается в одну большую массу, не позволяя предметам гардероба свободно перемещаться внутри барабана и препятствуя эффективной циркуляции моющего средства для удаления грязи и пятен. Это также увеличивает давление внутри барабана, особенно при вращении на высокой скорости, что может привести к повреждению машины

Алекс Лукассотрудник компании Bosh

При этом эксперты марки Ariel добавили, что одежда во время очищения впитывает всю воду и заполняет пространство. Они пояснили, что плотная загрузка приводит к появлению следов от стирального порошка. «Мы рекомендуем оставлять зазор шириной с ладонь в верхней части барабана стиральной машины при загрузке», — уточнили они.

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Кроме того, собеседники издания рассказали, что необходимо сортировать белье по типу ткани и требованиям к уходу за ними. В заключение специалисты посоветовали не использовать слишком много моющего средства, поскольку его остатки образуют плесень в стиральной машине.

В июле директор компании по обработке заказов прачечных и химчисток Деян Димитров назвал четыре типа вещей, которые необходимо стирать вручную. В первую очередь эксперт внес в список галстуки. Среди прочего, собеседник издания напомнил о нижнем белье.

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    Екатерина Ештокина
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