Прилепин получил звание подполковника Росгвардии

После назначения замполка Росгвардии Прилепин получил звание подполковника

Писателю и сопредседателю партии «Справедливая России — За правду» Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии на фоне назначения заместителем командира по военно-политической работе нового полка «Оплот». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе писателя.

Прилепин заявил, что новое звание — это честь и огромное задание. «Мы вложимся в доверенное дело всей своей верой и правдой; честь имею, служу Отечеству», — сказал писатель.

1 августа Прилепин подтвердил свое назначение на должность заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии «Оплот». Тогда он сообщил, что созданный им с полковником Сергеем Завдовеевым батальон расширяется до полка и получит тяжелое вооружение.

Ранее был подписан указ о формировании новых полков Росгвардии особого назначения, один из которых формируется на базе батальона «Оплот». К концу года их отправят в зону СВО для выполнения боевых задач.