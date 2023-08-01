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14:30, 1 августа 2023Силовые структуры

Прилепин стал заместителем командира полка Росгвардии

Прилепин подтвердил назначение на должность замкомандира нового полка Росгвардии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая России — За правду» Захар Прилепин подтвердил в Telegram-канале свое назначение на должность заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии «Оплот».

«Я получил должность заместителя командира полка и по излечении вернусь в строй», — сообщил писатель. Он подчеркнул, что поставленные перед полком руководством Росгвардии и президентом России задачи будут выполнены.

Прилепин также отметил, что созданный им с полковником Сергеем Завдовеевым батальон расширяется до полка и получит тяжелое вооружение.

6 мая около деревни Пионерское Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором находились Прилепин и его 27-летний охранник Александр Шубин. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. В июне писатель заявил, что после поправки вернется на службу в Росгвардию.

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