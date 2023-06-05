Писатель Прилепин раскрыл планы после выздоровления от ранений в теракте

Раненый в теракте писатель Прилепин заявил о намерении вернуться на службу в Росгвардию

Сопредседатель партии «Справедливая России — За правду» Захар Прилепин намерен вернуться после поправки на службу в Росгвардию. О планах писателя после выздоровления «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прилепина, находящегося на лечении в нижегородской больнице, посетил временно исполняющий обязанности командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Просяник.

27 мая писатель раскрыл свое состояние после полученных в результате теракта ранениях. «У меня было минимум четыре сложнейших по четыре-шесть часов протяженностью операций; и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12», — написал он.

Автомобиль, в котором находились Прилепин и его 27-летний охранник Александр Шубин, был взорван 6 мая около деревни Пионерское Нижегородской области. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.