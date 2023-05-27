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00:31, 27 мая 2023Россия

Прилепин рассказал о четырех перенесенных сложных операциях

Писатель Прилепин сообщил, что пережил минимум 4 сложнейшие операции по 4-6 часов
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая России — За правду» Захар Прилепин сообщил в своем Telegram-канале, что перенес минимум четыре сложнейших операции.

«У меня было минимум четыре сложнейших по четыре-шесть часов протяженностью операций; и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12», — написал он.

По его словам, он «привычно бодр и временами весел». «Но раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьез прощаюсь с жизнью, всякий раз, впрочем, удивляясь, что врачи находят способ вырулить и тут», — добавил писатель.

25 мая в пресс-службе Прилепина сообщили, что его состояние стабильное.

До этого пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова в разговоре с «Лентой.ру» сообщила, что он уже активно интересуется работой. «На сегодняшний день он бодр, активно дает поручения и интересуется рабочими вопросами. Все в порядке», — сказала она.

Автомобиль, в котором находились Прилепин и его 27-летний охранник Александр Шубин, был взорван 6 мая около деревни Пионерское Нижегородской области. Следственный комитет России позднее квалифицировал произошедшее как теракт.

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    Марина Совина
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