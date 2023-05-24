Стали известны подробности о состоянии пережившего покушение Прилепина

Пресс-секретарь Прилепина Кондакова: переживший покушение политик уже интересуется работой

Пресс-секретарь сопредседателя партии «Справедливая России — За правду» Захара Прилепина Елизавета Кондакова раскрыла подробности о состоянии пережившего покушение писателя. В разговоре с «Лентой.ру» она сообщила, что Прилепин уже активно интересуется работой.

На сегодняшний день он бодр, активно дает поручения и интересуется рабочими вопросами. Все в порядке Елизавета Кондакова пресс-секретарь Захара Прилепина

«Он и до сегодняшнего дня уже успел и написать публикации в Telegram-канале, и дать ряд письменных комментариев в СМИ. Поэтому он и до этого был вполне активен, насколько это возможно в данной ситуации. Но сейчас, конечно, состояние становится лучше, и он более активно подключается [к работе]», — сообщила пресс-секретарь Прилепина.

23 мая стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на полях российско-китайского бизнес-форума предпочел воздержаться от прогнозов по выписке писателя и сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина. По данным властей, политик успел восстановиться после покушения. Тем не менее врачи продолжают следить за состоянием Прилепина, отметил Никитин.

Ранее появилась информация, что писатель успешно перенес третью операцию. Сообщалось, что врачи зафиксировали ему сломанный в пояснице позвонок.

Автомобиль, в котором ехали Захар Прилепин и его охранник Александр Шубин, был взорван 6 мая в районе деревни Пионерское Нижегородской области. Следственный комитет России позднее квалифицировал произошедшее как теракт.

