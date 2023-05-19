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19:48, 19 мая 2023Россия

Прилепин успешно перенес третью операцию

«Известия»: Прилепину успешно провели операцию по фиксации сломанного позвонка в пояснице

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин успешно перенес третью операцию после покушения. Об этом сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова, передают «Известия».

По словам пресс-секретаря публициста, врачи провели Прилепину операцию по фиксации сломанного позвонка в пояснице. Сейчас его состояние стабильное, писатель уже пришел в сознание. «По рекомендации врачей на данный момент он остается в палате интенсивной терапии», — добавила Кондакова.

Отмечается, что хирургические вмешательство осуществляли нижегородские медики совместно с врачами федерального научно-исследовательского медицинского центра. Согласно информации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, опубликованной в Telegram, что специалисты рассчитывают, что серьезных операций Прилепину больше не понадобится.

Автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и его 27-летний охранник Александр Шубин, был взорван 6 мая около деревни Пионерское Нижегородской области. В результате покушения публицист получил многочисленные травмы, а его спутник погиб. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.

13 мая Прилепин сообщил, что пришел в себя после операции, которая длилась 4,5 часа. По его словам, эта процедура не стала последней, поскольку у него есть еще несколько сложных переломов и других травм. Позднее стало известно, что после восстановления писатель собирается вернуться в зону проведения спецоперации.

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Варвара Кошечкина
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