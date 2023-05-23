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08:47, 23 мая 2023Россия

Нижегородские власти воздержались от прогнозов по выписке Прилепина

Нижегородский губернатор Никитин воздержался от прогнозов по выписке писателя Прилепина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на полях российско-китайского бизнес-форума предпочел воздержаться от прогнозов по выписке писателя и сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина, передает «Интерфакс».

По данным властей, писатель успел восстановиться после покушения и начал чувствовать себя бодрее. Тем не менее врачи продолжают следить за состоянием Прилепина, отметил Никитин. «Каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются», — заявил он.

21 мая в пресс-службе Прилепина рассказали, что писателю начали проводить реабилитацию.

Еще раньше стало известно, что сопредседатель «Справедливой России — За правду» успешно перенес третью операцию. Подчеркивалось, что врачи зафиксировали Прилепину сломанный в пояснице позвонок.

Автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и его 27-летний охранник Александр Шубин, был взорван 6 мая около деревни Пионерское Нижегородской области. Следственный комитет России позднее квалифицировал произошедшее как теракт.

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Анна Щербакова
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