Захару Прилепину начали проводить реабилитацию

В пресс-службе Прилепина сообщили, что писателю начали проводить реабилитацию

Писателю и сопредседателю «Справедливой России — За правду» Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Прилепина.

По ее данным, состояние писателя стабильное. В комплекс его реабилитации входят присаживания с опусканием ног с постели. Вскоре планируется добавить мероприятия с участием методиста лечебной физкультуры.

Ранее появилась информация, что писатель успешно перенес третью операцию. Сообщалось, что врачи зафиксировали ему сломанный в пояснице позвонок.

Автомобиль, в котором ехали Захар Прилепин и его охранник Александр Шубин, был взорван 6 мая в районе деревни Пионерское Нижегородской области. Произошедшее было квалифицировано как теракт.