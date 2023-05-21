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18:31, 21 мая 2023Россия

Захару Прилепину начали проводить реабилитацию

В пресс-службе Прилепина сообщили, что писателю начали проводить реабилитацию

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Писателю и сопредседателю «Справедливой России — За правду» Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Прилепина.

По ее данным, состояние писателя стабильное. В комплекс его реабилитации входят присаживания с опусканием ног с постели. Вскоре планируется добавить мероприятия с участием методиста лечебной физкультуры.

Ранее появилась информация, что писатель успешно перенес третью операцию. Сообщалось, что врачи зафиксировали ему сломанный в пояснице позвонок.

Автомобиль, в котором ехали Захар Прилепин и его охранник Александр Шубин, был взорван 6 мая в районе деревни Пионерское Нижегородской области. Произошедшее было квалифицировано как теракт.

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Екатерина Власова
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