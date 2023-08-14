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01:56, 14 августа 2023Наука и техника

В США рассказали о проблеме бельгийских танков Leopard для ВСУ

Forbes: танки Leopard 1 для ВСУ имеют проблему с системой управления огнем

Предназначенные для Украины бельгийские танки Leopard 1A5BE обладают проблемой с системой управления огнем (СУО). Об этом написал обозреватель Дэвид Экс в статье для американского издания Forbes

Экс объяснил, что танки модификации 1A5BE отличаются СУО SABCA бельгийской разработки. Однако для лучшей точности по сравнению с немецкой системой Бельгия понесла дополнительные расходы и «плату за уникальность».

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    Марина Совина
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