В США рассказали о проблеме бельгийских танков Leopard для ВСУ

Forbes: танки Leopard 1 для ВСУ имеют проблему с системой управления огнем

Предназначенные для Украины бельгийские танки Leopard 1A5BE обладают проблемой с системой управления огнем (СУО). Об этом написал обозреватель Дэвид Экс в статье для американского издания Forbes

Экс объяснил, что танки модификации 1A5BE отличаются СУО SABCA бельгийской разработки. Однако для лучшей точности по сравнению с немецкой системой Бельгия понесла дополнительные расходы и «плату за уникальность».