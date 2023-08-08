Немецкая компания выкупила у Бельгии танки для Украины

Handelsblatt: Rheinmetall выкупила у Бельгии 50 танков Leopard для Украины

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники.

По информации газеты, технику переоборудуют на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и после этого отправят на Украину. Однако из 50 выкупленных у бельгийской OIP Land Systems машин украинской стороне могут отправить только около 30 единиц техники.

Изначально немецкий концерн хотел приобрести танки у швейцарской оборонной компании Ruag. Однако Швейцария не выдала разрешение на экспорт из-за своего закона о нейтралитете.