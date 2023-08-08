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23:53, 8 августа 2023Мир

Немецкая компания выкупила у Бельгии танки для Украины

Handelsblatt: Rheinmetall выкупила у Бельгии 50 танков Leopard для Украины

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники.

По информации газеты, технику переоборудуют на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и после этого отправят на Украину. Однако из 50 выкупленных у бельгийской OIP Land Systems машин украинской стороне могут отправить только около 30 единиц техники.

Изначально немецкий концерн хотел приобрести танки у швейцарской оборонной компании Ruag. Однако Швейцария не выдала разрешение на экспорт из-за своего закона о нейтралитете.

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    Марина Совина
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