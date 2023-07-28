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15:47, 28 июля 2023Мир

Глава Rheinmetall заявил о начале работы концерна на Украине

Глава Rheinmetall Паппергер заявил о близком старте работы концерна на Украине

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Старт работы предприятий по ремонту и обслуживанию на Украине немецких танков Leopard 2 запланирован через несколько недель. С таким заявлением выступил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Его цитирует газета Der Spiegel.

«Мы хотим начать работу после летнего перерыва», — прокомментировал он темпы реализации планов по запуску работы заводов на Украине.

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"Сейчас мы в Германии обучаем украинцев для этой работы", - добавил директор немецкого концерна, подчеркнув, что и сейчас многие украинцы, уже прошедшие подготовку в ФРГ, готовы приступить к работе на родине.

Ранее Паппергер сказал, что Rheinmetall продолжит сотрудничество с «Укроборонпромом» по строительству совместного оборонного предприятия на Украине, несмотря на все угрозы со стороны Российской Федерации. Он указал, что концерн планирует защищать будущие предприятия зенитно-ракетными комплексами.

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    Глеб Бажуткин
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