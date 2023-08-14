В российском городе школьница 10 дней назад ушла из дома и пропала

В Чите ищут пропавшую больше 10 дней назад 16-летнюю школьницу

В Чите 16-летняя школьница ушла из дома больше 10 дней назад и пропала без вести. Ориентировка размещена 14 августа поисковым отрядом имени Кости Долгова, пишет chita.ru.

Последний раз россиянку видели 3 августа на улице Ползунова. Рост пропавшей — 160–165 сантиметров, волосы черные, глаза голубые. На правом и левом запястьях девочки-подростка есть татуировки: кот и число.

Она была одета в голубую джинсовую ветровку и бежевые кроссовки.

Ранее стало известно, что в Бурятии вторые сутки ведут поиск шестиклассницы из Хара-Хужира, которая пропала во время прогулки. В последний раз 12-летнюю жительницу российского региона видели возле реки.