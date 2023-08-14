Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:39, 14 августа 2023Россия

В российском регионе шестиклассница пропала во время прогулки

Babr Mash: в Бурятии начали искать шестиклассницу, пропавшую во время прогулки

Фото: Globallook Press

В Бурятии вторые сутки ведут поиск шестиклассницы из Хара-Хужира, которая пропала во время прогулки. О этом стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

По информации издания, в последний раз 12-летнюю жительницу российского региона видели возле реки. Свидетели заметили школьницу у воды, но личных вещей на берегу не нашли.

К поискам ребенка подключились неравнодушные жители, полицейские и сотрудники МЧС.

В июле сообщалось о пропаже семилетней девочки в Междуреченске Кемеровской области. Тогда ее поискам занимались оперативники и волонтеры.

До этого в В Воронеже — почти в тысяче километрах от дома — нашли живой 17-летнюю школьницу, которая пропала более двух недель назад в Краснодаре.

Несовершеннолетнюю разместили в центре временного содержания детей. Позже ее приехали забрать родители.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский признал причастность Киева к попытке атаковать Крымский мост. Какие цели ставят перед собой ВСУ?

    В российском регионе шестиклассница пропала во время прогулки

    Россиян предупредили о новом мошенничестве через Telegram

    Турист полностью ослеп из-за краски в ночном клубе и получил 13 миллионов рублей

    Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

    Стало известно о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне

    В Думе пригрозили Польше «последним днем Варшавы»

    Смолов оценил вероятность возвращения россиян в еврокубки

    Россиян предупредили о подорожании майонеза

    В России предложили изменить размер единого пособия на детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости