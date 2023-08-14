В российском регионе шестиклассница пропала во время прогулки

Babr Mash: в Бурятии начали искать шестиклассницу, пропавшую во время прогулки

В Бурятии вторые сутки ведут поиск шестиклассницы из Хара-Хужира, которая пропала во время прогулки. О этом стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

По информации издания, в последний раз 12-летнюю жительницу российского региона видели возле реки. Свидетели заметили школьницу у воды, но личных вещей на берегу не нашли.

К поискам ребенка подключились неравнодушные жители, полицейские и сотрудники МЧС.

В июле сообщалось о пропаже семилетней девочки в Междуреченске Кемеровской области. Тогда ее поискам занимались оперативники и волонтеры.

До этого в В Воронеже — почти в тысяче километрах от дома — нашли живой 17-летнюю школьницу, которая пропала более двух недель назад в Краснодаре.

Несовершеннолетнюю разместили в центре временного содержания детей. Позже ее приехали забрать родители.