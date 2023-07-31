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07:52, 31 июля 2023Россия

В российском регионе без вести пропала семилетняя школьница

МВД Кузбасса: в Междуреченске без вести пропала семилетняя девочка

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Междуреченске Кемеровской области без вести пропала семилетняя девочка, к поискам школьницы привлекли сотрудников полиции и волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.

В ведомстве пояснили, что ребенок исчез еще 30 июля. Потерявшаяся в российском регионе ростом 130 сантиметров, у нее плотное телосложение. Девочка была одета в джинсы, розовую футболку, белую панаму и розовые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетней или видел ее, просят сообщить об этом в полицию.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Екатеринбурге восьмилетнюю девочку нашли живой в квартире мужчины. Отмечалось, что последний проживал неподалеку от дома ребенка.

Оперативников вызвали соседи, обратив внимание, что в квартире не горит свет, но слышно движение. По их словам, мужчина употребляет наркотики.

До этого была найдена шестилетняя девочка, пропавшая с детской площадки в городе Шахты Ростовской области. Выяснилось, что ее увел незнакомый мужчина, который позднее был задержан у себя дома.

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    Анна Щербакова
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